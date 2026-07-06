Un giornalista americano ha scritto che i Mondiali del 1934 furono organizzati sotto il regime fascista, citando Mussolini. La sua affermazione ha suscitato polemiche e una discussione politica sulla grazia concessa a un altro giornalista. La vicenda ha generato un dibattito pubblico, con alcuni che difendono la scelta di concedere la grazia e altri che criticano le dichiarazioni sul passato storico. Nessuna azione legale è stata ancora annunciata.

La grazia a Balogun ha aperto un caso politico, e c’è chi la difende chiamando in causa niente meno che Benito Mussolini. Il giornalista sportivo statunitense Zach Lowy ha preso le parti della FIFA, che con l’articolo 27 del Codice Disciplinare ha cancellato la squalifica di Folarin Balogun dopo il rosso diretto contro la Bosnia, rendendolo disponibile per l’ottavo contro il Belgio. Un provvedimento quasi senza precedenti, che le ricostruzioni collegano alla telefonata di Trump a Infantino — e che, come riporta il Washington Post, sarebbe nato proprio da un pressing della Casa Bianca sulla FIFA. La grazia a Balogun e il paragone (surreale) con il 1934. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Grazia a Balogun, un giornalista americano tira fuori Mussolini: “Vi scandalizzate ora? Pensate ai Mondiali del 1934”

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