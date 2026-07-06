L'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali, rompendo la maledizione azteca. La partita è terminata con un punteggio di 3-2 a favore dell’Inghilterra. La formazione messicana ha schierato un 4-3-3, con valutazioni che vanno da 5 a 6 per i giocatori in campo. La vittoria consente all’Inghilterra di avanzare nel torneo, interrompendo una serie negativa contro il Messico nelle recenti sfide internazionali.

MESSICO-INGHILTERRA 2-3 MESSICO (4-3-3): Rangel 6; Sanchez 5 (34' st Fidalgo sv), Montes 5.5 (1' st Alvarez 5.5), Vasquez 6, Gallardo 6; Mora 5.5 (16' st Gimenez 6), Lira 6, Romo 6 (16' st Gutierrez 6); Alvarado 6.5, R. Jimenez 7.5, Quinones 7 (36' st Martinez sv). In panchina: Acevedo, Ochoa, Reyes, M. Chavez, Pineda, Vargas, L. Chavez, Vega, Gonzalez, Huerta. Allenatore: Aguirre 6.5. INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 7; Konsa 5, Quansah 5, Guehi 6, O'Reilly 6 (30' st Spence 6); Anderson 6.5 (30' st Burn 6), Rice 6.5; Saka 6 (12' st Stones 6), Bellingham 8, Gordon 7; Kane 7 (45' st Rogers sv). In panchina: D. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Mondiali: Inghilterra batte Messico 3-2 e vola ai quarti. Vinta la maledizione Azteca

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England defeats Mexico 3-2 to move on to the quarterfinals

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