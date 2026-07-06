Mondiali 2026 | spettacolo all’Azteca Inghilterra vittoriosa sul Messico e ai quarti

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Mondiali 2026, l’Inghilterra ha vinto contro il Messico negli ottavi di finale allo stadio Azteca. È la terza volta che il Messico perde in questo impianto, l’ultima risalente a quarant’anni fa contro l’Argentina nel 1986. La partita ha visto l’Inghilterra qualificarsi ai quarti di finale, mentre il Messico è stato eliminato. La serata ha segnato anche il ritorno dell’Inghilterra in questo stadio dopo molti anni.

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Giornata, anzi serata, dai mille volti, quella dell’Azteca. Per la terza volta in tutta la sua storia il Messico perde in uno degli stadi più leggendari al mondo, dopo quarant’anni dal quarto con l’Argentina (e tutte le relative implicazioni a tema Maradona) del 1986 l’Inghilterra fa per così dire “pace” con il celebre impianto. Ma quello che vince è lo spettacolo, per un 2-3 che verrà ricordato molto a lungo. Si comincia con un’ora di ritardo a causa delle varie allerte meteo che disturbano la possibilità di iniziare il gioco. Pronti via e Rice viene ammonito per un’imprudente tacchettata su Romo. L’intensità è altissima, al 16? ci prova di testa Jimenez di testa, respinto da Pickford. 🔗 Leggi su Oasport.it

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