Jordan Henderson ha terminato anzitempo i suoi Mondiali. Il centrocampista inglese dovrà operarsi per una frattura al polso. Arriva una pessima notizia per l’ Inghilterra nel bel mezzo della sua spedizione iridata. È ormai ufficiale: Jordan Henderson salterà il resto dei Mondiali a causa di un incredibile e sfortunato incidente avvenuto al termine dell’ultimo match. Il centrocampista dei Three Lions ha infatti riportato una grave frattura al polso in un momento di totale euforia. Si tratta di una perdita pesantissima per lo scacchiere tattico e carismatico della nazionale britannica, che dovrà fare a meno di uno dei suoi leader più esperti per il prosieguo delle sfide a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Mondiali finiti per Jordan Henderson: frattura al polso per il centrocampista dell’Inghilterra, dovrà operarsi

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