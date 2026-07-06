Durante i festeggiamenti per la vittoria negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, il centrocampista britannico si è infortunato al polso. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2 contro il Messico all’Atzeca. Henderson è stato subito assistito dal personale medico, ma l’incidente ha segnato una nota negativa dopo la vittoria. La sua condizione non è ancora stata resa nota.

Si è chiusa male la serata di Jordan Henderson dopo la vittoria 3-2 della sua Inghilterra negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 all’Atzeca contro i padroni di casa del Messico. Il centrocampista della nazionale inglese è stato trasportato in ospedale dopo la partita a causa di un infortunio al polso: si è male cadendo su un cartellone pubblicitario durante i festeggiamenti post-partita. Ne he parlato in conferenza stampa il ct inglese Tuchel: “Ho sentimenti contrastanti; sono triste perché Jordan si è infortunato al polso e la situazione è piuttosto grave. Il fatto che Jordan non sia con noi stasera non si addice affatto a questa serata”, le parole dell’allenatore tedesco che ha aggiunto: “Non ho i dettagli; il medico mi ha detto che è in ospedale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026: la sfortuna di Jordan Henderson, il centrocampista dell’Inghilterra si infortuna al polso durante i festeggiamenti

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