Jordan Henderson si infortuna al polso tremenda caduta durante la festa dell’Inghilterra
Durante una festa dell’Inghilterra, il calciatore Jordan Henderson è caduto e si è infortunato al polso. La caduta è stata improvvisa e violenta, causando immediatamente preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno valutato le condizioni del giocatore. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di infortunio o sulla durata prevista dell’assenza. La serata di celebrazione si è conclusa con l’attenzione rivolta alle condizioni di Henderson.
Roma, 6 luglio 2026 — Una serata di festa che doveva restare nella storia del calcio inglese si è trasformata, in pochi minuti, in una scena di preoccupazione e caos. Il 3-2 sul Messico e il pass per i quarti dei Mondiali avevano acceso l’entusiasmo dei Tre Leoni, ma l’attenzione si è improvvisamente spostata su Jordan Henderson. Il centrocampista, finito al centro dell’episodio più inatteso della notte, è stato trasportato in ospedale dopo un infortunio al polso che appare serio, conseguenza di una caduta rovinosa avvenuta al termine dei festeggiamenti, quando il giocatore è scivolato mentre cercava di scavalcare un tabellone della pubblicità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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