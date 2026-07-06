Jordan Henderson si infortuna al polso tremenda caduta durante la festa dell’Inghilterra

Notizia in breve

Durante una festa dell’Inghilterra, il calciatore Jordan Henderson è caduto e si è infortunato al polso. La caduta è stata improvvisa e violenta, causando immediatamente preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno valutato le condizioni del giocatore. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di infortunio o sulla durata prevista dell’assenza. La serata di celebrazione si è conclusa con l’attenzione rivolta alle condizioni di Henderson.