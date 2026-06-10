Infantino e i Mondiali ‘di Trump’ | Coppa del Mondo possibile solo con Donald
Il presidente della Fifa ha dichiarato che i Mondiali 2026, che inizieranno l’11 giugno, sono un evento monumentale. Durante un intervento, ha affermato che la coppa del mondo sarebbe possibile solo con la partecipazione di Donald Trump. Le sue parole sono state riportate senza ulteriori commenti o precisazioni. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle discussioni sui rapporti tra la Fifa e figure politiche statunitensi.
(Adnkronos) – "E' un evento monumentale". Gianni Infantino, presidente della Fifa, alza il sipario sui Mondiali 2026 che si aprono l'11 giugno. Il numero 1 del calcio mondiale si presenta con una conferenza stampa fiume, stile Donald Trump. Oltre un'ora di dichiarazioni, tra messaggio iniziale e risposte ai media. I temi spinosi non mancano. Dalla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Gianni Infantino aura tout fait pour que Trump lui laisse avoir sa coupe du monde
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