Infantino e i Mondiali ‘di Trump’ | Coppa del Mondo possibile solo con Donald

Notizia in breve

Il presidente della Fifa ha dichiarato che i Mondiali 2026, che inizieranno l’11 giugno, sono un evento monumentale. Durante un intervento, ha affermato che la coppa del mondo sarebbe possibile solo con la partecipazione di Donald Trump. Le sue parole sono state riportate senza ulteriori commenti o precisazioni. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle discussioni sui rapporti tra la Fifa e figure politiche statunitensi.