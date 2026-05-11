Lego Stadium a Milano | in piazza Gae Aulenti apre lo stadio di mattoncini con Alessandro Del Piero

A Milano, in piazza Gae Aulenti, è stato allestito uno stadio di mattoncini Lego dedicato ai tifosi e agli appassionati di calcio. L'iniziativa coincide con l’imminente inizio della Coppa del Mondo Fifa 2026 e vede la partecipazione di Alessandro Del Piero, coinvolto nell’evento. Lo spazio, chiamato Lego Stadium, permette di esplorare una struttura ricreata con i celebri mattoncini.

Manca poco all'inizio della Coppa del mondo Fifa 2026 e Lego Italia lancia un'attivazione tutta dedicata ai fan del calcio e delle costruzioni. Dal 15 al 17 maggio in piazza Gae Aulenti a Milano arriva Lego Stadium, uno spazio immersivo dedicato al pallone, al gioco e alla creatività. Ospite.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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