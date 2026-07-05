Il presidente degli Stati Uniti ha contattato direttamente la Fifa chiedendo la revoca del cartellino rosso a Balogun durante il match contro la Bosnia ai Mondiali 2026. La richiesta è stata accettata e il cartellino è stato annullato. Nessuna comunicazione ufficiale sulla motivazione di questa decisione. La revoca è avvenuta prima della fase successiva del torneo. Non ci sono altri dettagli ufficiali su eventuali coinvolgimenti o motivazioni.

Quel che arriva dagli Stati Uniti ha del clamoroso. La Casa Bianca - e nello specifico il presidente Donald Trump - ha contattato direttamente la Fifa per chiedere a Gianni Infantino la revoca del cartellino rosso inflitto a Folarin Balogun nel sedicesimo di finale contro la Bosnia. Lo ha riferito The Athletic, aggiungendo che la Fifa, interpellata sulla questione, ha fatto riferimento alle conclusioni della propria commissione indipendente. Fonti della Fifa, però, hanno smentito che l'azione della Casa Bianca possa aver portato alla revoca della squalifica, in virtù dei poteri previsti dall'articolo 27 e della natura indipendente della commissione disciplinare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Mondiali 2026, clamoroso: Trump ha chiesto e ottenuto revoca squalifica di Balogun

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