Donald Trump ha confermato di aver avuto un colloquio telefonico con il presidente della FIFA e il direttore generale, durante il quale avrebbe chiesto di revocare la squalifica dell’attaccante degli Stati Uniti. La decisione di rimuovere la squalifica ha suscitato reazioni dure da parte dell’Unione Europea, che ha espresso forte disapprovazione. La vicenda ha generato polemiche tra gli addetti ai lavori e i tifosi, con molte critiche rivolte alla trasparenza delle decisioni della FIFA.

Grandi polemiche ai Mondiali 2026. Dietro la decisione della Fifa di togliere la squalifica a Balogun, attaccante degli Stati Uniti, ci sarebbe Donald Trump. Il presidente americano avrebbe chiamato il corrispettivo e suo amico Gianni Infantino per consentire al giocatore di scendere in campo nel match con il Belgio. Cosa che lo stesso Potus ha poi confermato. Reazioni furiose da parte dell’Ue e dalla Uefa che accusano il tycoon di aver compromesso la credibilità del torneo. Mondiali 2026, polemiche contro gli Usa Negli ultimi giorni, Donald Trump avrebbe fatto tre telefonate alla Fifa per far sì che la Federazione revocasse la squalifica all’attaccante degli States, Folarin Balogun, e gli consentisse quindi di giocare gli ottavi di finale contro il Belgio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Mondiali 2026, Trump ammette telefonata con Infantino e Fifa per far togliere la squalifica a Balogun: ira Ue

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