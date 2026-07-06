Mondiali 2026 Portogallo-Spagna e USA-Belgio | serata da brividi

Nel Mondiale 2026 si giocano due partite di grande livello. Oggi si affrontano Portogallo e Spagna, e Stati Uniti contro Belgio. Le partite sono tra le più attese della fase a gironi e attirano l’attenzione degli appassionati. Le squadre cercano punti fondamentali per la qualificazione, con match che promettono emozioni intense. La giornata si svolge senza ulteriori dettagli sui risultati o sugli sviluppi delle gare.

Il Mondiale 2026 entra sempre più nel vivo e la giornata di oggi propone due sfide di altissimo profilo. Il programma di oggi mette al centro due incontri molto attesi: Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio. Due partite secche, due posti in palio e tanti campioni chiamati a lasciare il segno. Il match più atteso è sicuramente Portogallo-Spagna, in programma alle 21.00. Una sfida dal fascino enorme, non solo per la rivalità geografica ma anche per la qualità tecnica in campo. Da una parte il Portogallo, trascinato dai suoi uomini più rappresentativi e da un gruppo ricco di talento; dall’altra una Spagna che vuole confermare il proprio percorso e continuare a recitare un ruolo da protagonista in questo torneo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Mondiali 2026, Spagna-Austria 3-0: la sintesi della gara

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