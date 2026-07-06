Mondiali 2026 Portogallo-Spagna e Usa-Belgio | orari formazioni e dove vederle

Da lapresse.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si giocano due ottavi di finale ai Mondiali 2026, con Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio. Le partite si svolgono in due diverse sedi e le vincitrici si qualificano per i quarti di finale. Sono stati comunicati gli orari e le formazioni ufficiali, e le gare saranno trasmesse in diretta. Le sfide rappresentano le ultime partite ad eliminazione diretta prima dei quarti di finale.

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Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio sono i due ottavi di finale dei Mondiali 2026 che andranno in scena oggi lunedì 6 luglio. Le vincenti di queste sfide si incontreranno ai quarti di finale del torneo. Gli occhi di fan e addetti ai lavori sono puntati soprattutto sul match tra i lusitani e le Furie Rosse, in programma alle 21.00 allo stadio di Dallas. Partita che mette a confronto due grandi squadre e anche due generazioni di fuoriclasse come Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal. Attenzione, però, anche all’incontro tra Mauricio Pochettino e Rudi Garcia, oggetto di polemiche dopo che la Fifa ha sospeso la squalifica nei confronti di Folarin Balogun. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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