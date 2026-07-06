Mondiali 2026 Malagò | Caso Balogun un' assurdità ha evidente sapore politico

Il caso Balogun ai Mondiali 2026 viene definito da Malagò come un'assurdità con evidente sapore politico. Il presidente ha commentato un articolo 27 che, a suo avviso, non può essere applicato nei campionati nazionali, altrimenti si creerebbero problemi enormi. La vicenda ha suscitato sorpresa e critiche, considerandola una situazione anomala e difficile da gestire. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle implicazioni legali o sportive del caso.

"Strana storia, mi è sembrata un'assurdità. Ho guardato questo articolo 27 di cui si parla, che non è replicabile, menomale, nei campionati nazionali altrimenti sarebbe l'Armageddon. È inutile che ce lo raccontiamo, è una decisione che ha un evidente sapore politico". Così Giovanni Malagò, presidente Figc, a Rai Radio1 commenta la decisione della Fifa di sospendere la squalifica del calciatore americano Florin Balogun, espulso contro la Bosnia, rendendolo, di fatto, disponibile per giocare contro il Belgio negli ottavi di finale del Mondiale. "È un precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. - ha concluso - Io sono un fautore di questo Mondiale con stadi pieni e tanto entusiasmo, ma quando vedi una decisione così perde la meritocrazia che è alla base del calcio". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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