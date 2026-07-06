Durante i Mondiali 2026, un giocatore inglese si è infortunato in modo insolito durante la partita dei quarti di finale. L’incidente ha causato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, interrompendo il ritmo della gara. La dinamica dell’infortunio non è ancora stata chiarita completamente, ma si tratta di uno dei casi più strani e imprevedibili di quest’edizione del torneo. La squadra ha dovuto adattarsi alla situazione, mentre si attende un aggiornamento sulle condizioni del giocatore.

La festa per la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali si è trasformata in pochi istanti in un momento di grande apprensione per l'Inghilterra. Dopo il successo per 3-2 sul Messico, i giocatori dei Tre Leoni hanno interrotto le celebrazioni per soccorrere Jordan Henderson, rimasto vittima di un infortunio tanto insolito quanto serio. Il centrocampista, trasportato in ospedale, avrebbe riportato una grave lesione al polso dopo una rovinosa caduta. Il paradosso è che Henderson non aveva nemmeno disputato un minuto della sfida. Dalla panchina aveva assistito alla doppietta di Jude Bellingham, al cartellino rosso rimediato da Quansah e alla resistenza dell'Inghilterra in inferiorità numerica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Mondiali 2026, l'infortunio più strano di sempre: come si fa male Henderson

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