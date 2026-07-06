Henderson si fa male durante i festeggiamenti

Da sportmediaset.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Inghilterra, Henderson è caduto mentre saltava una barriera pubblicitaria. L’incidente si è verificato nel momento di esultanza, causando una caduta che ha coinvolto il giocatore. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze dell’incidente o sulle eventuali ferite riportate. La scena si è svolta tra la folla, con l’atleta che ha perso l’equilibrio durante i festeggiamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La caduta di Henderson dopo i festeggiamenti per la vittoria dell'Inghilterra, saltando la barriera pubblicitaria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

henderson si fa male durante i festeggiamenti
© Sportmediaset.mediaset.it - Henderson si fa male durante i festeggiamenti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Football Referee Footage Of A Live Recording On The 3rd Of June 2026 (1st segment)

Video The Football Referee Footage Of A Live Recording On The 3rd Of June 2026 (1st segment)

Notizie e thread social correlati

Inghilterra in apprensione, grave infortunio per Henderson durante i festeggiamenti dopo la vittoria col Messico: Mondiale a rischioDurante i festeggiamenti per la vittoria contro il Messico, un giocatore ha riportato un grave infortunio.

Inghilterra stoica contro il Messico, impresa in 10 all’Atzeca. Poi Henderson si fa male nella festaDurante la celebrazione dopo la vittoria contro il Messico, il centrocampista inglese è caduto rovinosamente, riportando una frattura grave.

Temi più discussi: Inghilterra stoica contro il Messico, impresa in 10 all'Atzeca. Poi Henderson si fa male nella festa; Incredibile Henderson, si fa male durante i festeggiamenti ed esce in barella: Mondiale finito così?; Henderson all’ospedale dopo la vittoria sul Messico; Truck Violence - The Weathervane Is My Body.

henderson si fa maleInghilterra stoica contro il Messico, impresa in 10 all’Atzeca. Poi Henderson si fa male nella festaInghilterra ai quarti dei Mondiali ma è dramma Henderson: il centrocampista cade rovinosamente durante la festa ed è trasportato in ospedale ... fanpage.it

henderson si fa maleIncredibile Henderson, si fa male durante i festeggiamenti ed esce in barella: Mondiale finito così?Il calciatore dell'Inghilterra dopo la festa con i tifosi per la vittoria sul Messico è scivolato scavalcando i cartelloni pubblicitari cadendo male sul polso. Da valutare le sue condizioni ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web