Henderson si fa male durante i festeggiamenti
Durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Inghilterra, Henderson è caduto mentre saltava una barriera pubblicitaria. L’incidente si è verificato nel momento di esultanza, causando una caduta che ha coinvolto il giocatore. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze dell’incidente o sulle eventuali ferite riportate. La scena si è svolta tra la folla, con l’atleta che ha perso l’equilibrio durante i festeggiamenti.
La caduta di Henderson dopo i festeggiamenti per la vittoria dell'Inghilterra, saltando la barriera pubblicitaria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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