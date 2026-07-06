henderson si fa male durante i festeggiamenti

Notizia in breve

Durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Inghilterra, Henderson è caduto mentre saltava una barriera pubblicitaria. L’incidente si è verificato nel momento di esultanza, causando una caduta che ha coinvolto il giocatore. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze dell’incidente o sulle eventuali ferite riportate. La scena si è svolta tra la folla, con l’atleta che ha perso l’equilibrio durante i festeggiamenti.