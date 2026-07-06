Inghilterra stoica contro il Messico impresa in 10 all'Atzeca Poi Henderson si fa male nella festa

Notizia in breve

Durante la celebrazione dopo la vittoria contro il Messico, il centrocampista inglese è caduto rovinosamente, riportando una frattura grave. È stato subito trasportato in ospedale e si è confermato che la sua partecipazione alla Coppa del Mondo è terminata. La squadra si è qualificata ai quarti di finale, ma la notizia dell’infortunio ha suscitato preoccupazione. L’allenatore ha confermato la gravità dell’incidente, aggiungendo che il giocatore non potrà continuare la competizione.