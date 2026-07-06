Inghilterra stoica contro il Messico impresa in 10 all'Atzeca Poi Henderson si fa male nella festa
Durante la celebrazione dopo la vittoria contro il Messico, il centrocampista inglese è caduto rovinosamente, riportando una frattura grave. È stato subito trasportato in ospedale e si è confermato che la sua partecipazione alla Coppa del Mondo è terminata. La squadra si è qualificata ai quarti di finale, ma la notizia dell’infortunio ha suscitato preoccupazione. L’allenatore ha confermato la gravità dell’incidente, aggiungendo che il giocatore non potrà continuare la competizione.
Inghilterra ai quarti dei Mondiali ma è dramma Henderson: il centrocampista cade rovinosamente durante la festa ed è trasportato in ospedale. Tuchel conferma: "Frattura grave, per lui Coppa finita". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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