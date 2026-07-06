La Spagna ha eliminato il Portogallo negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Le gare si sono svolte tra sabato 4 e martedì 7 luglio, con la Colombia come ultima squadra a superare i sedicesimi di finale. Il tabellone aggiornato dei quarti di finale comprende le squadre vincenti di queste sfide.

E’ arrivato il momento degli ottavi di finale ai Mondiali 2026. Le otto sfide sono distribuite tra sabato 4 e martedì 7 luglio. La Colombia è stata l’ultima nazionale a superare i sedicesimi di finale ai Mondiali 2026. Prima dei Cafeteros avevano ottenuto il pass per gli ottavi Canada, Francia, Paraguay, Marocco, Inghilterra, Messico, Brasile, Svizzera, Egitto, Spagna, Belgio, USA, Norvegia, Portogallo e Argentina. Mondiali 2026, i risultati degli ottavi di finale con il tabellone aggiornato dei quarti: subito in campo la Francia – calciomercato.it (foto Ansa) Le otto sfide degli ottavi di finale si disputeranno tra sabato 4 e martedì 7 luglio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Mondiali 2026, i risultati degli ottavi di finale e il tabellone aggiornato dei quarti: la Spagna elimina il Portogallo

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Mondiali 2026, il tabellone dai sedicesimi fino alla finale: tutte le possibili combinazioni

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