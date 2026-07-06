L'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Jude Bellingham ha segnato due gol, mentre Harry Kane ha aggiunto un’altra rete. La squadra inglese si è assicurata la qualificazione ai quarti di finale. Il Messico, che giocava in casa, ha tentato di pareggiare fino all’ultimo secondo, ma non è riuscito a evitare la sconfitta.

Una doppietta di Jude Bellingham e la firma del solito Harry Kane assicurano all’ Inghilterra un posto ai quarti di finale dei Mondiali 2026, nonostante un Messico padrone di casa che fino all’ultimo ha provato a raggiungere un miracoloso pareggio. Al leggendario stadio Atzeca di Città del Messico passano quindi i Three Lions, che ora se la vedranno con la Norvegia di Herling Haaland – reduce dal successo col Brasile – per un posto in semifinale. Il racconto della partita. Bellingham porta in vantaggio gli inglesi al 36? e poi raddoppia due minuti dopo. Al 42? Juliàn Quiñones accorcia le distanze per i padroni di casa, mentre al 54? Jarell Quansah lascia gli uomini di Thomas Tuchel in 10 per un brutto fallo su Jesús Gallardo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Inghilterra-Messico 3-2: Bellingham trascinatore

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MÉXICO 2-3 INGLATERRA con 2 GOLES de BELLINGHAM

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