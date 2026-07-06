L'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 in una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale, con gol decisivo di Kane. Bellingham ha segnato due reti per gli inglesi, che hanno eliminato la squadra di casa. La partita si è conclusa con l'Inghilterra qualificata ai quarti di finale. Il risultato ha interrotto la serie di quattro vittorie consecutive del Messico davanti al proprio pubblico.

Città del Messico (Messico) 6 luglio 2026 - Sarà una ferita dura da rimarginare per i tifosi che assiepavano l'Azteca di Città del Messico dopo quattro partite semplicemente perfette. Il Mondiale del Messico finisce qui la propria corsa, la Tricolor messicana sbatte contro l' Inghilterra e saluta la competizione, eliminata per 2-3 in questo match per degli ottavi di finale. La doppietta di Bellingham e il rigore di Kane spingono i Tre Leoni ai quarti di finale, esorcizzando lo stadio teatro della "Mano de Dios". A nulla servono le marcature Quiñones e J imenez per i messicani, i quali salutano la competizione dopo quattro partite che avevano illuso tutti i tifosi di fede messicana di quella che poteva essere una bellissima storia da scrivere tra i propri tifosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Messico-Inghilterra 2-3: Bellingham e Kane esorcizzano l'Azteca, inglesi ai quarti

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L’INGHILTERRA VINCE ALL’AZTECA E SI PRENDE I QUARTI DI FINALE DEL MONDIALE Nel primo tempo succede tutto in 6 minuti: tra il 36’ e il 38’ la doppietta di Bellingham stappa il match, al 42’ il Messico accorcia le distanze con Quiñones. Nella ripre x.com

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