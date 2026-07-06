Mondiali 2026 clamoroso attacco della Uefa | Compromessa la credibilità del Mondiale

La Uefa ha criticato duramente la Fifa, affermando che la credibilità del Mondiale 2026 è stata compromessa. La polemica riguarda la sospensione della squalifica di un giocatore, decisa dalla Fifa, che ha scatenato un confronto tra le due organizzazioni. La Uefa ha evidenziato come questa decisione abbia influito negativamente sulla percezione del torneo. La disputa si aggiunge a un contrasto più ampio tra le due federazioni, che si sono scontrate pubblicamente in passato.

Tra Uefa e Fifa lo scontro è totale e la motivazione è naturalmente la sospensione della squalifica di Balogun. La decisione di Infantino e Co. di attivare l’art 27 del regolamento (si ricorre a questa scorciatoia in casi estremi o per scambi di persona) e permettere all'attaccante statunitense di giocare la partita contro il Belgio ha infatti suscitato l'ira di Ceferin. Per il presidente della Uefa, "è stata superata la linea rossa" e la decisione è "incomprensibile". Durissimo il comunicato. "La decisione di ieri ha oltrepassato il limite. Una squalifica automatica minima di una partita a seguito di un cartellino rosso non è un'opzione discrezionale e non richiede la decisione di un organo competente per essere attuata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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