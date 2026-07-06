Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, sta cercando di recuperare in tempo per il match dei quarti di finale contro il Marocco. Finora, il suo Mondiale con la nazionale francese non è stato positivo, rimanendo ai margini della squadra. La sua partecipazione alla partita decisiva dipende dai progressi nel suo recupero, che si sta svolgendo in corsa. La partita si giocherà tra pochi giorni.

Inter News 24 Thuram, l’attaccante dell’Inter, finora ai margini della Francia, punta al rientro nel match decisivo contro il Marocco. Non è stato finora un Mondiale da ricordare per Marcus Thuram. L’attaccante dell’ Inter, convocato dal ct Didier Deschamps per questa spedizione transalpina, si è trovato a fronteggiare un percorso ad ostacoli, frenato da una concorrenza offensiva di altissimo livello e da alcuni contrattempi fisici che ne hanno limitato sensibilmente l’impiego. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Come riporta il Corriere dello Sport, il contributo del numero 9 nerazzurro alla causa francese è stato finora pressoché nullo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mondiale in salita per Marcus Thuram: corsa contro il tempo per i quarti di finale

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