Serie B per Redel è tempo di gara-1 dei quarti di finale | di nuovo in campo contro Barcellona

La Redel Viola Reggio si prepara per gara-1 dei quarti di finale dei playoff di Serie B, affrontando nuovamente la squadra avversaria. La squadra ha superato i turni precedenti eliminando la Miwa Benevento, che ha combattuto fino all’ultimo sul parquet del PalaCalafiore davanti a un pubblico numeroso e appassionato. La partita si svolgerà in un’atmosfera intensa, con i giocatori pronti a scendere in campo per questa nuova sfida.

Dopo aver centrato i quarti di finale play-off, eliminata la Miwa Benevento che fino all’ultimo ha battagliato sul parquet del PalaCalafiore e di fronte ad una splendida cornice di pubblico che ha sostenuto i padroni di casa dalla palla a due fino alla sirena conclusiva, per la Redel Viola Reggio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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