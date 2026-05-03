Marcus Thuram sul prato di San Siro nel pre partita contro il Parma

A mezz'ora dall'inizio della partita contro il Parma, il centravanti nerazzurro ha salutato i tifosi dal prato di San Siro attraverso il profilo ufficiale dell'Inter su Instagram. La gara, considerata decisiva per la stagione, si sta preparando a entrare nel vivo. Prima del fischio d'inizio, il giocatore ha condiviso un gesto di vicinanza con i supporter presenti allo stadio.

Il centravanti nerazzurro saluta i tifosi a mezz'ora dall'inizio del match che vale una stagione intera (dal profilo Instagram ufficiale dell'Inter).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marcus Thuram sul prato di San Siro nel pre partita contro il Parma Notizie correlate Marcus Thuram e il digiuno dell’attacco: l’ombra del francese su San Sirodi Redazione Inter News 24 Marcus Thuram sta attraversando una fase di appannamento preoccupante, lasciando l’Inter priva dei suoi strappi offensivi... Milan-Juventus, ‘San Siro’ sold out per il big match: sarà premiato Gullit nel pre-partitaDomani, domenica 26 aprile, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026, e secondo... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Calcio, pari tra Atletico Madrid e Arsenal nell’andata della semifinale di Champions League; Calcio, il Lecce passa a Pisa nell’anticipo di Serie A e lancia lo sprint salvezza. Marcus Thuram via dall’Inter: la decisione è già arrivataCome vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, il futuro di Hakan Calhanoglu – salvo ulteriori colpi di scena – sarà ancora nerazzurro. L’offerta messa sul piatto dal Galatasaray, da circa 15 milioni ... calciomercato.it Chirico: 'A Marcus Thuram piacerebbe tanto raggiungere il fratello alla Juventus'Il giornalista Marcello Chirico ha rivelato su Youtube un'indiscrezione di calciomercato dal peso specifico non indifferente: Un giocatore che se ne vuole andare dall'Inter è Marcus Thuram: sul ... it.blastingnews.com #Inter vs. #Parma line-ups: Inter need just one point to celebrate the Scudetto tonight against Mateo Pellegrino’s Parma, so Francesco Pio Esposito, Marcus Thuram and Alessandro Bastoni start. #InterParma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com ATTENZIONE! Pio Esposito ora è favorito su Lautaro Martínez per partire titolare questa sera al fianco di Marcus Thuram. - Sky Sport - facebook.com facebook