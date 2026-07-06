La Molinense ha celebrato gli 80 anni di attività con un evento speciale, inaugurando il nuovo campo in sintetico dell’impianto ‘Enzo Vitali’, che era stato danneggiato da un’alluvione. La società, iscritta a tutti i campionati, ha ripristinato la struttura e festeggiato il traguardo storico, mantenendo vivo il legame con il passato e guardando al futuro. La cerimonia ha coinvolto giocatori, tifosi e membri della comunità locale.

Molinense fra passato, presente e futuro. La società ha festeggiato gli 80 anni di storia e di gloria con l’inaugurazione del ristrutturato impianto ‘ Enzo Vitali ’ in erba sintetica, a seguito dei danni subiti dall’ alluvione. Ora il club si presenta alla prossima stagione con squadre in tutte le categorie federali che per un piccolo paese come Molino del Piano è un vero e proprio miracolo sportivo, con la scuola calcio svolta insieme alle Sieci. E i dilettanti di Seconda categoria sono in graduatoria di merito per un eventuale ripescaggio. I prestigiosi 80 anni sono stati festeggiati insieme a illustri ospiti, tra cui il governatore della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Molinense, miracolo sportivo. Il club iscritto a tutti i campionati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Monchi Espanyol, ufficiale: l’ex Roma è il nuovo direttore sportivo del club spagnolo! Il comunicato e tutti i dettagliL'RCD Espanyol ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di un nuovo direttore sportivo proveniente dalla Roma.

State Allegri: Il Milan tra le prime quattro è un miracolo sportivoDurante questa stagione di calcio, spesso si attribuisce la responsabilità delle difficoltà di una squadra all’allenatore, anche quando la situazione...

Argomenti più discussi: Molinense, miracolo sportivo. Il club iscritto a tutti i campionati; I paralimpici dominano a Ornago. Montecarlo, il quasi principe Bucci.

Molinense, miracolo sportivo. Il club iscritto a tutti i campionatiMolinense fra passato, presente e futuro. La società ha festeggiato gli 80 anni di storia e di gloria con l’inaugurazione del ristrutturato impianto ‘Enzo Vitali’ in erba sintetica, a seguito dei dann ... lanazione.it

Molinense, l’unione fa la forza. E l’impianto sportivo prende formaMolinense a testa alta e con grande forza di gruppo per superare le tante difficoltà causate dalla indisponibilità del proprio impianto sportivo, a seguito dell’alluvione della scorsa primavera. La ... lanazione.it