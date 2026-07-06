Molinense miracolo sportivo Il club iscritto a tutti i campionati
La Molinense ha celebrato gli 80 anni di attività con un evento speciale, inaugurando il nuovo campo in sintetico dell’impianto ‘Enzo Vitali’, che era stato danneggiato da un’alluvione. La società, iscritta a tutti i campionati, ha ripristinato la struttura e festeggiato il traguardo storico, mantenendo vivo il legame con il passato e guardando al futuro. La cerimonia ha coinvolto giocatori, tifosi e membri della comunità locale.
Molinense fra passato, presente e futuro. La società ha festeggiato gli 80 anni di storia e di gloria con l’inaugurazione del ristrutturato impianto ‘ Enzo Vitali ’ in erba sintetica, a seguito dei danni subiti dall’ alluvione. Ora il club si presenta alla prossima stagione con squadre in tutte le categorie federali che per un piccolo paese come Molino del Piano è un vero e proprio miracolo sportivo, con la scuola calcio svolta insieme alle Sieci. E i dilettanti di Seconda categoria sono in graduatoria di merito per un eventuale ripescaggio. I prestigiosi 80 anni sono stati festeggiati insieme a illustri ospiti, tra cui il governatore della... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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