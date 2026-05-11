Monchi Espanyol ufficiale | l’ex Roma è il nuovo direttore sportivo del club spagnolo! Il comunicato e tutti i dettagli

L'RCD Espanyol ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di un nuovo direttore sportivo proveniente dalla Roma. La società ha diffuso un comunicato in cui vengono forniti i dettagli relativi alla nomina e alle prime considerazioni sulla scelta. Si tratta di un passo importante per il club, che punta a rafforzare la propria struttura dirigenziale con un professionista di esperienza internazionale.

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