Monchi Espanyol ufficiale | l’ex Roma è il nuovo direttore sportivo del club spagnolo! Il comunicato e tutti i dettagli
L'RCD Espanyol ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di un nuovo direttore sportivo proveniente dalla Roma. La società ha diffuso un comunicato in cui vengono forniti i dettagli relativi alla nomina e alle prime considerazioni sulla scelta. Si tratta di un passo importante per il club, che punta a rafforzare la propria struttura dirigenziale con un professionista di esperienza internazionale.
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