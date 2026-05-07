Durante questa stagione di calcio, spesso si attribuisce la responsabilità delle difficoltà di una squadra all’allenatore, anche quando la situazione può essere complessa e multifattoriale. In particolare, il Milan si trova attualmente tra le prime quattro posizioni in classifica, una posizione che molti considerano un risultato sorprendente, considerando le sfide affrontate finora. Questa situazione mette in luce come, nel calcio italiano, spesso si cerchi un capro espiatorio quando le cose non vanno come previsto.

C’è una tendenza curiosa, quasi masochista, nel dibattito calcistico italiano: quando una squadra vive un momento di difficoltà, la colpa ricade sempre sull’allenatore. È successo anche stavolta, al Milan, reduce da una periodo negativo di risultati e prestazioni, con critiche feroci rivolte a Massimiliano Allegri, indicato da molti come il principale responsabile. Ma questa lettura è superficiale, ingenerosa e soprattutto scollegata dalla realtà tecnica della rosa rossonera. La verità è che il Milan di Allegri sta compiendo un piccolo miracolo sportivo, e chi conosce davvero il calcio lo sa. Il primo dato da cui partire è semplice: il Milan non ha una vera prima punta da grande squadra.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - State Allegri: Il Milan tra le prime quattro è un miracolo sportivo

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