Modifica del Codice Deontologico degli Psicologi

Il Consiglio Nazionale degli Psicologi ha avviato la prima revisione del Codice Deontologico, in un procedimento che ha suscitato polemiche. La modifica è stata decisa senza una convocazione formale ai professionisti, che non hanno potuto partecipare al voto. La revisione è stata definita come un tentativo di modificare le norme etiche degli psicologi, in un contesto che alcuni definiscono come un colpo di mano.

La “prima revisione” ovvero il primo tentativo di colpire il codice deontologico, atteso che il “referendum” del 2023 fu un vero e proprio golpe con gli psicologi che non erano stati neppure formalmente convocati alla votazione e che comunque non avrebbero potuto votare una premessa etica imposta dall’alto¹(cfr. ricorso 66302024); questo tentativo (bocciato dopo lo stop del CDS che accoglieva il citato ricorso) non aveva preso minimamente in considerazione la giurisprudenza deontologica, in violazione persino dell’art.41 del Codice Deontologico, il quale prevede espressamente l’obbligo di raccolta della giurisprudenza sul tema, anche al fine della revisione periodica del Codice. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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