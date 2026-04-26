coldiretti 10mila agricoltori al brennero per modifica del codice doganale

A circa diecimila agricoltori si sono radunati al Brennero per chiedere una modifica al codice doganale. Tra i manifestanti, alcuni hanno affermato che i costi della guerra ricadono sui contadini e sui consumatori, e hanno chiesto interventi legislativi per tutelare il settore agricolo. La protesta si è svolta in un momento di crescente attenzione sulle norme che regolano il commercio e le importazioni di prodotti alimentari.

"Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori". È questo il messaggio con cui Coldiretti torna al Brennero domani 27 aprile, a partire dalle ore 7.30 (fino alle 17), per una grande manifestazione nazionale con 10 mila soci agricoltori provenienti da tutta Italia insieme al presidente Ettore Prandini e al segretario generale Vincenzo Gesmundo. Il settore agricolo, già duramente colpito dalla guerra in Medio Oriente e dalle tensioni nello stretto di Hormuz, sta affrontando una nuova impennata dei costi di produzione legati a energia, carburanti e fertilizzanti. Una...🔗 Leggi su Lanazione.it

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