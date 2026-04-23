Legale famiglia Caliendo dopo esposti per la violazione del Codice Deontologico Forense | Fornisco contributo alla giustizia

Dopo diversi esposti per presunte violazioni del Codice Deontologico Forense, il legale della famiglia Caliendo ha dichiarato di voler contribuire alla giustizia. In una breve nota, ha affermato che il suo obiettivo è esclusivamente quello di aiutare a far emergere la verità. La sua dichiarazione è stata diffusa in risposta alle segnalazioni che lo coinvolgono nel procedimento. La vicenda riguarda questioni di carattere legale legate alla famiglia Caliendo.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il mio lavoro è esclusivamente finalizzato a fornire un contributo affinché si giunga alla verità e sia fatta giustizia”. E’ quanto sottolinea l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, nei confronti del quale altri due colleghi hanno presentato un secondo e un terzo esposto (già ce n’era stato uno qualche settimana fa) al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli a cui si chiedere di valutare un trattamento sanzionatorio per la violazione del Codice Deontologico Forense. “In uno degli esposti viene evidenziato che la professione forense non è assimilabile a un’attività commerciale”, fa sapere Petruzzi, “e che la mission dell’avvocato comprende anche l’avere empatia nei confronti dei clienti, senza clamore mediatico”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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