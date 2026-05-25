Quarta edizione del Taranto Eco Forum 2026

La quarta edizione del Taranto Eco Forum si è conclusa presso la sede dell’evento. Durante la giornata, sono stati presentati diversi interventi e relazioni su tematiche ambientali. Sono stati coinvolti esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, che hanno discusso di progetti e iniziative legate alla tutela del territorio. La manifestazione si è svolta in un clima di confronto tra i partecipanti.

(Adnkronos) – La conclusione della quarta edizione del Taranto Eco Forum, ospitata presso la sede del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ha evidenziato come il monitoraggio delle nuove tecnologie e l'analisi dei modelli di governance energetica richiedano una cooperazione stabile tra pubblico e privato. Il forum si è sviluppato attraverso sessioni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Verso la quarta edizione del TEF, il Taranto Eco Forum, con Marina Luzzi

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