La quarta edizione di Eco Festival si svolge a Roma e copre temi come mobilità sostenibile, città intelligenti, educazione ambientale, forestazione urbana, infrastrutture, servizi, mobilità elettrica, logistica, economia circolare, governance, sicurezza e salute. La manifestazione si concentra su iniziative e progetti in queste aree, con incontri e interventi dedicati a promuovere pratiche sostenibili e innovazioni urbane. L'evento si propone di sensibilizzare sul ruolo di queste tematiche per lo sviluppo di città più sostenibili e resilienti.

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Dall'educazione ambientale alla forestazione urbana, dalle infrastrutture ai servizi, dalla mobilità elettrica alla logistica, dall'economia circolare fino a governance, sicurezza e salute. Questi i temi al centro della quarta edizione di Eco - Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti che si terrà il 15 e 16 settembre 2026 negli spazi di Roma Eventi - Piazza di Spagna. La manifestazione, illustrata oggi nella sede nazionale di Anci, a Roma, rappresenta un'occasione annuale di confronto sul percorso della transizione ecologica della mobilità di persone e merci in Italia. Giunto alla sua quarta... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mobilità sostenibile e città intelligenti, la IV edizione di Eco Festival

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Quo Vadis Urbs - Muoversi nella città: mobilità sostenibile, accessibile, intelligente

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Uno spazio dedicato a sport, cicloturismo e valorizzazione delle alture cittadine, che contribuisce a rendere il territorio sempre più accessibile e fruibile in modo sostenibile. #Genova #Cicloturismo #MobilitàSostenibile #SmartCity x.com

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