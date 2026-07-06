Mobilità sostenibile e città intelligenti la IV edizione di Eco Festival
La quarta edizione di Eco Festival si svolge a Roma e copre temi come mobilità sostenibile, città intelligenti, educazione ambientale, forestazione urbana, infrastrutture, servizi, mobilità elettrica, logistica, economia circolare, governance, sicurezza e salute. La manifestazione si concentra su iniziative e progetti in queste aree, con incontri e interventi dedicati a promuovere pratiche sostenibili e innovazioni urbane. L'evento si propone di sensibilizzare sul ruolo di queste tematiche per lo sviluppo di città più sostenibili e resilienti.
Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Dall'educazione ambientale alla forestazione urbana, dalle infrastrutture ai servizi, dalla mobilità elettrica alla logistica, dall'economia circolare fino a governance, sicurezza e salute. Questi i temi al centro della quarta edizione di Eco - Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti che si terrà il 15 e 16 settembre 2026 negli spazi di Roma Eventi - Piazza di Spagna. La manifestazione, illustrata oggi nella sede nazionale di Anci, a Roma, rappresenta un'occasione annuale di confronto sul percorso della transizione ecologica della mobilità di persone e merci in Italia. Giunto alla sua quarta... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Quo Vadis Urbs - Muoversi nella città: mobilità sostenibile, accessibile, intelligente
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Uno spazio dedicato a sport, cicloturismo e valorizzazione delle alture cittadine, che contribuisce a rendere il territorio sempre più accessibile e fruibile in modo sostenibile. #Genova #Cicloturismo #MobilitàSostenibile #SmartCity x.com
Torna Eco il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città IntelligentiDall'educazione ambientale alla forestazione urbana, passando per la mobilità elettrica e l'economia circolare. (ANSA) ... ansa.it
Presentata 4a edizione ECO, Festival Mobilità Sostenibile e smart citiesRoma, 6 lug. (askanews) – Presentata oggi nella sede nazionale di Anci, a Roma, la quarta edizione di ECO – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, che si terrà il 15 e 16 sett ... askanews.it