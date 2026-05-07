Pedalando sui lungarni | la 25° edizione di ' Bimbimbici' promuove la mobilità sostenibile

Nella mattinata di giovedì 7 maggio si è tenuta la presentazione della 25ª edizione di ‘Bimbimbici’, manifestazione organizzata da una federazione di ciclismo amatoriale in collaborazione con il Comune di Pisa e un’associazione sportiva. L’evento si svolgerà lungo i lungarni e ha come obiettivo principale la promozione della mobilità sostenibile e l’incoraggiamento all’uso della bicicletta tra bambini e famiglie.

E' stata presentata nella mattinata di giovedì 7 maggio la venticinquesima edizione di ‘Bimbimbici’, manifestazione organizzata da Fiab in collaborazione con il Comune di Pisa e con la partecipazione di Uisp Pisa, che vuole promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Bimbimbici compie 25 anni: ritrovo in piazza Tre Martiri all’insegna di mobilità sostenibile, sport e musicaRimini si prepara a festeggiare i 25 anni di Bimbimbici, la storica iniziativa promossa da Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta -... Mobilità sostenibile dedicata ai più piccoli, a Messina arriva BimbimbiciPer la prima volta a Messina arriva Bimbimbici, l’evento dedicato alla mobilità sostenibile e ai più piccoli, inserito nel calendario nazionale della...