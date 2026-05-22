Road compie tre anni al Gazometro il futuro di mobilità e città intelligenti

Il progetto Road compie tre anni e viene celebrato presso il Gazometro. In questo periodo sono stati avviati quindici progetti di innovazione nel settore della mobilità e delle città intelligenti. La realizzazione di queste iniziative si è basata sulla collaborazione di un ecosistema di professionisti specializzati, che hanno contribuito allo sviluppo di soluzioni innovative. La giornata si concentra sui risultati raggiunti e sulle prospettive future di queste attività.

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