Road compie tre anni al Gazometro il futuro di mobilità e città intelligenti
Il progetto Road compie tre anni e viene celebrato presso il Gazometro. In questo periodo sono stati avviati quindici progetti di innovazione nel settore della mobilità e delle città intelligenti. La realizzazione di queste iniziative si è basata sulla collaborazione di un ecosistema di professionisti specializzati, che hanno contribuito allo sviluppo di soluzioni innovative. La giornata si concentra sui risultati raggiunti e sulle prospettive future di queste attività.
Quindici progetti di innovazione d'eccellenza avviati grazie a un ecosistema di professionisti specializzati. Il riconoscimento come parco scientifico e tecnologico dall'International Association of Scientific Parks (IASP). Un ritorno di 1,4 euro in termini di benefici economici, ambientali e sociali per ogni euro investito. "ROAD nasce dalla consapevolezza che l'innovazione non si sviluppa più più in ambienti chiusi, verticali, autoreferenziali. Per essere competitivi bisogna collaborare, aprirsi, contaminarsi - ha spiegato il presidente Granata - Oggi le otto aziende che ne fanno parte hanno dato vita a un corpo intermedio che collabora in filiera su ricerca e sviluppo: un cambio di paradigma, perché le imprese hanno sempre voluto - e vogliono - tutelare le proprie attività di ricerca per mantenere vantaggio competitivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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