Il Tar ha stabilito che l’Ast deve consegnare al sindacato i documenti relativi al personale assegnato al servizio 118. La decisione riguarda i documenti sulla procedura di mobilità volontaria usata per selezionare gli infermieri destinati al servizio di emergenza. Il ricorso è stato presentato dal sindacato Nursind, che aveva richiesto l’accesso alle informazioni.

L’Ast dovrà rendere noti al sindacato i documenti sul personale assegnato al 118. Lo ha deciso il Tar, accogliendo il ricorso del sindacato Nursind. La vicenda riguarda la procedura di mobilità volontaria utilizzata per scegliere gli infermieri da impegnare nel servizio di emergenza. Tra la fine del 2025 e l’inizio di quest’anno, l’Ast ha bandito una selezione tramite la mobilità volontaria, procedendo poi alle assegnazioni provvisorie in base alla graduatoria. Alla fine di questa procedura, il Nursind ha presentato un’istanza di accesso ai documenti, chiedendo il cronoprogramma per la selezione alla centrale operativa del 118, la documentazione delle assegnazioni provvisorie, tutte le altre assegnazioni fatte dopo la pubblicazione della graduatoria, e ogni documento sull’applicazione della mobilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mobilità per gli infermieri del 118. L’Ast dovrà fornire i documenti

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