ASL Foggia rivolta al 118 sul nuovo protocollo farmaci | Sovraccarico di responsabilità e rischio demansionamento per gli infermieri

Gli infermieri che operano nel servizio di emergenza 118 hanno espresso preoccupazioni riguardo al nuovo protocollo farmaci adottato dall'ASL di Foggia. Secondo quanto riferito, il protocollo comporterebbe un aumento delle responsabilità assegnate agli operatori e potrebbe portare a un possibile demansionamento. La questione riguarda la gestione delle procedure e l'impatto sul ruolo professionale degli infermieri nel contesto dell'emergenza sanitaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ASL Foggia, rivolta al 118 sul nuovo protocollo farmaci: "Sovraccarico di responsabilità e rischio demansionamento per gli infermieri". FOGGIA – Non si placa la polemica seguita all'attivazione, in data 4 maggio 2026, del nuovo Protocollo Operativo nella gestione dei farmaci ed ausili sanitarisigned2.pdf. Nonostante l'obiettivo dichiarato dal Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza, Dr. Stefano Colelli, sia l'ottimizzazione e la gestione oculata delle risorse, il personale infermieristico del 118 è sceso in stato di protesta. Al centro della contestazione degli infermieri vi è il pesante sovraccarico di responsabilità derivante dalle nuove direttive.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - ASL Foggia, rivolta al 118 sul nuovo protocollo farmaci: “Sovraccarico di responsabilità e rischio demansionamento per gli infermieri” Notizie correlate Troppi infortuni sul lavoro, Procura e Asl di Roma firmano un nuovo protocollo per gli interventiIl documento nasce con l'obiettivo di contrastare un fenomeno che ha assunto una "dimensione allarmante" nella Capitale. Infermiere chiede 158mila euro all’Asl di Lecce per demansionamento: il Tribunale gli dà tortoLECCE – Cinque anni di lavoro come infermiere nel reparto di geriatria di un ospedale della provincia, poi le dimissioni e, infine, un ricorso in... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: ASL Foggia, rivolta al 118 sul nuovo protocollo farmaci: Sovraccarico di responsabilità e rischio demansionamento per gli infermieri. Foggia, lo shopping del dirigente Asl: «Prodotti a costo zero dai fornitori». Il Tribunale: «Violazione grave»Avevano ordinato merce elettronica che appariva a costo zero nelle fatture presentate all'azienda sanitaria. Respinto il ricorso presentato da Petrosillo dopo la sospensione disciplinare per 30 giorni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Asl Foggia. Il Dg Vito Piazzolla interviene al Consiglio comunale sulla questione dell’ospedale Masselli MasciaAl Direttore Generale della Asl di Foggia sono state chieste informazioni sull'organizzazione territoriale e ospedaliera. Tra le questioni affrontate, la carenza di medici. Il mio primo pensiero la ... quotidianosanita.it