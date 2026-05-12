A Fermo, circa 700 infermieri sono coinvolti nell’assistenza ai pazienti cronici, con un focus sul ruolo dell’Azienda sanitaria territoriale. La discussione riguarda come l’autonomia degli infermieri possa influenzare la gestione delle cure e il supporto ai pazienti con patologie a lungo termine. La presenza di personale qualificato al centro dell’attenzione evidenzia le modalità di intervento e il potenziale cambiamento nelle pratiche assistenziali.

? Punti chiave Come cambierà l'assistenza ai pazienti cronici grazie all'autonomia degli infermieri?. Perché la relazione umana è diventata parte del codice deontologico?. Come possono i 700 professionisti ridurre la pressione sugli ospedali fermani?. Cosa significa concretamente dare potere decisionale agli infermieri del territorio?.? In Breve Renato Rocchi sottolinea l'unione tra preparazione scientifica e supporto psicologico ai pazienti.. L'Ordine degli Infermieri di Fermo organizza un incontro pomeridiano sul codice deontologico.. Il modello gestionale di Roberto Grinta punta su formazione continua e autogoverno professionale.. La gestione delle cronicità richiede maggiore prossimità per ridurre la pressione sugli ospedali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, 700 infermieri al centro della cura: il ruolo dell’Ast

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