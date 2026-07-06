missione compiuta

Notizia in breve

Jannik Sinner ha superato il turno agli ottavi di finale di Wimbledon battendo in tre set un avversario giapponese. La partita si è conclusa con il tetto del centrale chiuso a causa del calare della luce. Sinner, numero uno del mondo, ha vinto anche senza l’uso della luce artificiale. La sua vittoria permette l’accesso ai quarti di finale del torneo. La partita si è svolta sotto condizioni di luce naturale e con il tetto chiuso per motivi di sicurezza.