Missione compiuta
Jannik Sinner ha superato il turno agli ottavi di finale di Wimbledon battendo in tre set un avversario giapponese. La partita si è conclusa con il tetto del centrale chiuso a causa del calare della luce. Sinner, numero uno del mondo, ha vinto anche senza l’uso della luce artificiale. La sua vittoria permette l’accesso ai quarti di finale del torneo. La partita si è svolta sotto condizioni di luce naturale e con il tetto chiuso per motivi di sicurezza.
Con o senza luce Jannik Sinner non fa sconti a nessuno. Il numero uno del mondo regola in tre set anche il carneade giapponese Mochizuki e accede ai quarti di finale di Wimbledon, in una gara finita con il tetto del centrale chiuso per il sopraggiungere dell'oscurità. Partita che alla lunga l'altoatesino riesce a tenere a bada contrastando un avversario baldanzoso, che gioca senza paure, ma che paga la cilindrata differente. Mochizuki, che viene dalle qualificazioni ed è il numero 151 del ranking, inizia aggredendo con sprazzi di serve&volley e regge finché ne ha. Jannik annulla palle-break in ciascuno dei set, ma quando può accelerare per il rivale rimangono solo le briciole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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