Alle elezioni di maggio, il partito ha confermato che Donald Trump mantiene un ruolo di influenza dominante come decisore nelle candidature repubblicane. La sua capacità di indirizzare le scelte politiche si è rafforzata, superando la semplice capacità di adattarsi agli equilibri interni. La vittoria alle urne ha sancito che la sua presenza come figura chiave nel partito è ormai consolidata, con un ruolo che si definisce più come quello di decisore che di semplice rappresentante politico.

Il verdetto politico emerso dalle urne di maggio certifica che il peso di Donald Trump nel Partito Repubblicano non si misura più sulla capacità di adattarsi agli equilibri esistenti, ma sulla brutale efficacia del suo ruolo di kingmaker. Anche nelle sfide più competitive il tasso di successo dei candidati da lui sostenuti si è attestato, nei fatti, su un inequivocabile 100%. Questa efficacia è il risultato diretto dell'azione di Trump, che ha progressivamente rimodellato la struttura stessa del partito a propria immagine. Tale trasformazione è avvenuta rinunciando alla ricerca del centro moderato e puntando invece su una fascia radicale dell'elettorato che, senza di lui, tende semplicemente a non votare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missione compiuta, il partito è Trump

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