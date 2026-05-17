Bramante missione salvezza compiuta

Nella partita di Serie 1-2 tra Don Bosco Crocetta e Bramante Pesaro, la squadra ospite ha concluso con una vittoria di 71-64. I giocatori di Bramante hanno messo a segno un totale di 21 punti con Hida e 13 con Villar Cristobo, mentre Don Bosco Crocetta ha terminato con 64 punti. La formazione di casa ha schierato Zelati, Andreutti, Randazzo, Perez, Lachello, Minnucci, Cellino, Rosso, Trigiani, Cian e Villar Cristobo.

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Don Bosco Crocetta 64 Bramante Pesaro 71 (Serie 1-2) DON BOSCO CROCETTA: Zelati, Andreutti, Randazzo 1, Perez 9, Hida 21, Lachello 2, Minnucci 6, Cellino 4, Rosso 2, Trigiani, Cian 6, Villar Cristobo 13. All. Maino BRAMANTE PESARO: Cornis 26, Crescenzi 11, Ricci 1, Panichi 8, Tomasetti ne, Ferri 3, Nicolini E. 13, Centis 4, Filtness 5, Mari. All. Nicolini M. Parziali: 10-10, 26-29, 54-47, 64-71. Note – Uscito per 5 falli: Andreutti (Don Bosco Crocetta Torino), Cian (Don Bosco Crocetta Torino), Mari (Bramante Pesaro). Dopo 40 minuti di battaglia, arriva il trionfo di un Bramante con grande cuore che rimonta lo svantaggio in doppia cifra e porta a casa una vittoria che vuol dire ancora serie B Interregionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bramante, missione salvezza compiuta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Serie C1, per la Palermo Futsal Club missione salvezza compiutaLa squadra del presidente Gabriele Pazzaglia scrive un’altra pagina della propria storia. Montevarchi, missione compiuta: salvezza raggiunta dopo la prova d’orgoglio di SienaMONTEVARCHI Salvezza matematica con una delle prove migliori per coraggio, sostanza e affidabilità.