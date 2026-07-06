Ministero degli Esteri concorso da 95 posti per funzionari | requisiti e scadenze

Il Ministero degli Esteri ha aperto un concorso pubblico per 95 posti di funzionari. La selezione si svolgerà attraverso prove scritte e orali e riguarda assunzioni a tempo indeterminato. I candidati devono possedere determinati requisiti, anche di formazione e esperienza, specificati nel bando. La scadenza per la presentazione delle domande non è ancora stata comunicata. La selezione è rivolta a candidati in possesso di titoli di studio e requisiti previsti dal bando.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 95 funzionari a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di un concorso di rilievo nazionale, rivolto a candidati laureati, con profili altamente diversificati e destinati a svolgere attività strategiche all’interno della Farnesina. Come sono suddivisi i posti disponibili. Il bando prevede la selezione e l’ assunzione di 95 unità di personale non dirigenziale, suddivise in tre profili: L’articolazione del concorso ne evidenzia la natura trasversale, che non si limita a un unico ambito ma copre competenze molto diversificate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Concorso MAECI Funzionari 2026: 95 Posti per Laureati

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