Ministero degli Esteri concorso da 95 posti per funzionari | requisiti e scadenze

Da quifinanza.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Ministero degli Esteri ha aperto un concorso pubblico per 95 posti di funzionari. La selezione si svolgerà attraverso prove scritte e orali e riguarda assunzioni a tempo indeterminato. I candidati devono possedere determinati requisiti, anche di formazione e esperienza, specificati nel bando. La scadenza per la presentazione delle domande non è ancora stata comunicata. La selezione è rivolta a candidati in possesso di titoli di studio e requisiti previsti dal bando.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 95 funzionari a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di un concorso di rilievo nazionale, rivolto a candidati laureati, con profili altamente diversificati e destinati a svolgere attività strategiche all’interno della Farnesina. Come sono suddivisi i posti disponibili. Il bando prevede la selezione e l’ assunzione di 95 unità di personale non dirigenziale, suddivise in tre profili: L’articolazione del concorso ne evidenzia la natura trasversale, che non si limita a un unico ambito ma copre competenze molto diversificate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

ministero degli esteri concorso da 95 posti per funzionari requisiti e scadenze
© Quifinanza.it - Ministero degli Esteri, concorso da 95 posti per funzionari: requisiti e scadenze
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Concorso MAECI Funzionari 2026: 95 Posti per Laureati

Video Concorso MAECI Funzionari 2026: 95 Posti per Laureati

Notizie e thread social correlati

Concorso Ministero degli Esteri: 95 posti da funzionario a tempo indeterminato, scadenza il 30 luglioIl Ministero degli Esteri ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di 95 funzionari a tempo indeterminato.

Concorso per diplomati in Marina Militare da 105 posti: requisiti e scadenzeÈ stato pubblicato un nuovo bando di concorso rivolto ai diplomati, che offre 105 posti tra le forze armate.

Temi più discussi: Pubblicato concorso da 95 posti per funzionari al Ministero degli Affari Esteri (MAECI); Concorso Funzionari MAECI Laureati RIPAM 2026: 95 posti; Concorso ministero degli Esteri per 95 funzionari a tempo indeterminato: bando e requisiti; Concorso pubblico MAECI architetti e ingegneri: prove, requisiti e BIM.

ministero degli esteri concorsoMinistero degli Esteri, concorso da 95 posti per funzionari: requisiti e scadenzeScade il 30 luglio il tempo per candidarsi al concorso per funzionari, su tre diversi profili: amministrativo, statistico e ingegneristico ... quifinanza.it

ministero degli esteri concorsoConcorso ministero degli Esteri per 95 funzionari a tempo indeterminato: bando e requisitiLeggi su Sky TG24 l'articolo Concorso ministero degli Esteri per 95 funzionari a tempo indeterminato: bando e requisiti ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web