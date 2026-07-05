Concorso Ministero degli Esteri | 95 posti da funzionario a tempo indeterminato scadenza il 30 luglio

Il Ministero degli Esteri ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di 95 funzionari a tempo indeterminato. La selezione si basa su titoli ed esami. La scadenza per presentare le domande è il 30 luglio. Il bando riguarda candidati interessati a un impiego stabile nella pubblica amministrazione.

Il Concorso Ministero degli Esteri apre le porte a chi cerca un impiego stabile nella pubblica amministrazione. Il MAECI ha bandito una selezione per titoli ed esami rivolta all'assunzione di 95 funzionari a tempo pieno e indeterminato. Le domande si inviano solo online, sul portale inPA, entro il 30 luglio. Vediamo posti, requisiti e prove.Concorso Ministero degli Esteri: posti e profiliIl bando mette a disposizione 95 posti, suddivisi in tre famiglie professionali distinte. Ogni profilo risponde a esigenze diverse dell'amministrazione e prevede un percorso di selezione con materie specifiche. I posti si dividono così:60 funzionari per le... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Concorso MAECI Funzionari 2026: 95 Posti per Laureati

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