Concorso per diplomati in Marina Militare da 105 posti | requisiti e scadenze

È stato pubblicato un nuovo bando di concorso rivolto ai diplomati, che offre 105 posti tra le forze armate. Il concorso riguarda i ruoli di Guardiamarina e coinvolge sia la Marina Militare che il Corpo delle Capitanerie di Porto. Sono stati definiti i requisiti necessari e le scadenze delle domande di partecipazione. La selezione si rivolge a candidati con diploma, con procedure che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Nuova occasione di lavoro nel settore pubblico, in particolare nelle Forze Armate. È stato pubblicato il bando per i ruoli speciali del Concorso per Guardiamarina, che mette a disposizione 105 posti nella Marina Militare e nel Corpo delle Capitanerie di Porto. Come sono divisi i posti messi a bando. Il bando prevede l’assunzione di 105 ufficiali nei ruoli speciali, distribuiti tra i diversi corpi della Marina. Nel dettaglio, i posti sono così ripartiti: 58 nel Corpo di Stato Maggiore;. 24 nel Corpo del Genio della Marina;. 3 nel Corpo Sanitario;. 10 nel Corpo di Commissariato Militare Marittimo;. 10 nel Corpo delle Capitanerie di Porto.. Si tratta quindi di profili molto diversi tra loro, che spaziano dalle attività operative a quelle tecniche e amministrative.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorso per diplomati in Marina Militare da 105 posti: requisiti e scadenze Notizie correlate Rai, concorso per diplomati anche senza esperienza: quanti posti, requisiti e scadenzeNuove opportunità di lavoro in Rai, che ha avviato una selezione rivolta a giovani diplomati anche senza esperienza per l’inserimento di figure... Asl Napoli, concorso da 56 posti per dirigenti medici: requisiti e scadenzeNuova occasione di lavoro nella sanità pubblica: l’Asl Napoli 3 Sud ha pubblicato due bandi di concorso per assumere 56 dirigenti medici a tempo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Concorso Allievi Marescialli della Marina Militare 2026 per 286 posti: Bando per diplomati; Concorso per Volontari in Ferma prefissata Triennale nella Marina Militare; Preparazione Concorsi Militari: la guida completa per superare le selezioni nelle Forze Armate e di Polizia; Concorso VFT Forze Armate 2026: 3.382 posti nell’Esercito, Marina e Aeronautica. Allievi Marescialli della Marina Militare, concorso aperto per 286 postiÈ stato indetto il concorso per Allievi Marescialli della Marina Militare nel 2026. Si prevede la copertura di 286 posti per il 29° corso biennale (2026-2028). Possono candidarsi sia militari che civi ... corrieredellacalabria.it Marina Militare: concorso per 286 Allievi MarescialliAperto il concorso per 286 Allievi Marescialli della Marina Militare. Requisiti diploma, scadenze e prove. Invia la domanda entro il 2 maggio 2026 ... quotidianodiragusa.it Aeronautica Militare, Esercito Italiano e Marina Militare reclutano diplomati under 26 da avviare al 29° corso biennale (2026 – 2028) allievi marescialli - facebook.com facebook Marina Militare (@ItalianNavy) / Highlights x.com