Giorgio Minisini, campione di nuoto sincronizzato, ha conseguito una laurea. Ha dichiarato che chi pratica sport oggi dovrebbe vivere un'esperienza migliore della sua, sottolineando l'impegno sia in acqua che all'università. Minisini si è impegnato a combattere gli stereotipi attraverso le sue attività sportive e accademiche. La sua esperienza mira a sfidare i pregiudizi legati alle competenze e alle passioni degli atleti.

In acqua o all'università sempre col massimo impegno e con l'obiettivo di combattere gli stereotipi. Giorgio Minisini, campione del nuoto sincronizzato, 4 volte oro mondiale ed europeo (più 4 argenti e due bronzi iridati e 5 argenti e un pbronzo continentale) si laurea in psicologia a La Sapienza di Roma con una tesi dal titolo: “Processi di socializzazione in atleti di sport con connotazione di genere stereotipicamente non conforme. Analisi di un focus group tra nuoto artistico e pugilato”. Gli atleti atipici chi sono? Quelli che disattendono le aspettative di genere. La scelta dei due sport per la ricerca non è casuale: il pugilato percepito come sport maschile e il nuoto artistico considerato quasi sempre solo al femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Minisini, una laurea contro i pregiudizi: "Chi fa sport oggi dovrebbe vivere un'esperienza migliore della mia"

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