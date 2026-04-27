Prandelli sicuro | Non penso a una nuova Calciopoli Poi fa il nome di chi dovrebbe essere il nuovo ct della Nazionale

L’ex commissario tecnico della Nazionale ha dichiarato di non considerare possibile una nuova Calciopoli, il famoso scandalo di calcio italiano. Ha anche fatto il nome di chi potrebbe diventare il prossimo allenatore della squadra nazionale, senza fornire ulteriori dettagli. Le sue parole sono state riportate in un contesto in cui si discute dello stato attuale del calcio nel paese.

di Luca Fioretti Prandelli sicuro: «Non penso a una nuova Calciopoli». Le dichiarazioni dell’ex commissario tecnico della Nazionale sul momento del nostro calcio. Intervenuto ai microfoni della storica trasmissione mattutina ‘Radio Anch’io – Sport’ su Rai Radio 1, Cesare Prandelli ha fatto il punto sul delicato e turbolento momento del calcio italiano. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il nostro calcio sta vivendo giorni di profonda inquietudine, scosso dalle recenti notizie sul “terremoto” giudiziario e mediatico che ha travolto i vertici arbitrali e dirigenziali. Una maxi-inchiesta che ha inevitabilmente risvegliato i fantasmi del passato, gettando lunghe ombre sulla credibilità dell’intero sistema sportivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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