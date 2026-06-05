Julio Velasco | Roberto Baggio dovrebbe perdonarsi per il rigore di Usa 94 Lo sport è questo La dovrebbe vivere come la possibilità di insegnare ai giovane che questo può succedere anche ai grandissimi
Julio Velasco ha commentato il rigore sbagliato da Roberto Baggio durante la Coppa del Mondo del 1994, affermando che il giocatore dovrebbe perdonarsi e considerare l’episodio come un insegnamento per i giovani. Velasco, noto allenatore di pallavolo, ha partecipato a un programma radiofonico, parlando di come si gestiscono le squadre e di come si affrontano errori e pressioni nello sport. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici dell’intervista.
Alla fine racconta delle sue perle, le frasi diventate iconiche. «Chi vince festeggia, chi perde spiega» viene dal Mondiale del 1994, vinto. «Bisogna saper giocare male», gestire le giornate storte perché altrimenti si gioca malissimo. «Noi possiamo soffrire, ma non subire», non bisogna farsi portare nel modo di fare altrui. «Possiamo perdere, ma non mollare». L'esempio qui è famosissimo: Atlanta 1996, l'argento più sottovalutato della storia dello sport italiano. «Credo che i giovani debbano essere autorevoli, devono sapere del gioco, ma anche del proprio corpo. Con loro si deve essere coerenti», spiega il più grande allenatore della pallavolo italiana e non solo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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