Julio Velasco | Roberto Baggio dovrebbe perdonarsi per il rigore di Usa 94 Lo sport è questo La dovrebbe vivere come la possibilità di insegnare ai giovane che questo può succedere anche ai grandissimi

Notizia in breve

Julio Velasco ha commentato il rigore sbagliato da Roberto Baggio durante la Coppa del Mondo del 1994, affermando che il giocatore dovrebbe perdonarsi e considerare l’episodio come un insegnamento per i giovani. Velasco, noto allenatore di pallavolo, ha partecipato a un programma radiofonico, parlando di come si gestiscono le squadre e di come si affrontano errori e pressioni nello sport. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici dell’intervista.