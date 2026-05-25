Minaccia di buttarsi da una finestra a scuola | carabiniere salva una giovane ragazza

Una ragazza di 19 anni ha minacciato di buttarsi da una finestra al secondo piano di una scuola a Bergamo. Un carabiniere presente sul posto è intervenuto e l’ha convinta a desistere. L’episodio si è verificato lunedì 25 maggio nella struttura conosciuta come First Campus, ex suore Sacramentine. La giovane è stata messa in sicurezza e consegnata ai servizi sanitari. Nessun altro coinvolto è rimasto ferito.

Bergamo. Attimi di paura nella mattinata di lunedì 25 maggio alla scuola First Campus, ex suore Sacramentine, per una ragazza di 19 anni che nel corso della mattinata ha minacciato di buttarsi da una delle finestre al secondo piano dell’edificio. L’episodio si è verificato poco dopo le 10:30 e ha richiesto l’intervento dei soccorritori (con un’ambulanza e un’automedica) e vigili del fuoco, oltre che dei carabinieri del comando di Bergamo per una ragazza che ha minacciato di buttarsi dalla finestra. Determinante, nella delicata situazione di pericolo, è stato l’intervento di un carabiniere che ha afferrato la giovane studentessa, mettendola in sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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