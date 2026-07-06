Nella notte tra il 5 e il 6 luglio, un uomo si trovava su una gru alta 114 metri in un cantiere di via Scarlatti, a Milano. In stato di alterazione psicofisica, ha minacciato di gettarsi nel vuoto. Gli agenti intervenuti sul posto sono riusciti a bloccarlo e a salvarlo, impedendo che si compisse il gesto. L’uomo è stato poi preso in custodia e trasportato in ospedale.

Milano, 6 luglio 2026 – Era in evidente stato di alterazione psicofisica e aveva tutta l’intenzione di lanciarsi nel vuoto da una gru alta 114 metri. È successo la notte scorsa, a Milano, in un cantiere di via Scarlatti, che collega corso Buenos Aires alla stazione Centrale. https:www.ilgiorno.itmilanocronacagambiano-machete-stazione-centrale-milano-varchi-taser-f5p8s0f0 Una telefonata di un residente ha messo in moto la macchia dei soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso. Alla luce della situazione, ai poliziotti non è rimasto altro che cominciare a salire sulla gru.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Minaccia di gettarsi da una gru di 114 metri a Milano: salvato dai poliziotti

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