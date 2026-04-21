Questa mattina si è svolto il taglio del nastro per la 64ª edizione del Salone del Mobile presso la fiera di Rho. La manifestazione, uno degli eventi più importanti nel settore dell'arredamento, ha visto la presenza di diverse figure istituzionali, tra cui la premier, che ha partecipato alla cerimonia di apertura. La fiera si protrarrà fino a fine aprile, con esposizioni e incontri dedicati alle novità del design.

Milano, 21 aprile 2026 – È stato tagliato questa mattina il nastro della 64esima edizione del Salone del Mobile a Rho Fiera. Alla cerimonia erano presenti, tra le autorità, il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione Attilio Fontana, il presidente dell'Ice Matteo Zoppas, la presidente del Salone del Mobile Maria Porro, il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti. Per mezzogiorno è attesa anche la premier Giorgia Meloni e per le 14.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salone del Mobile di Milano, il taglio del nastro a Rho Fiera. Attesa per la premier Giorgia Meloni

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