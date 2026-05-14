Prima truffa e poi rapina un' anziana 18enne arrestato dai carabinieri durante la fuga

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri durante la fuga dopo aver messo in atto una truffa ai danni di un’anziana e averla successivamente rapinata. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata dell’11 maggio 2026 a Sassuolo. La truffa si è concretizzata con un uomo che si è spacciato per un carabiniere, poi culminata con la rapina ai danni della donna. I militari sono intervenuti immediatamente e hanno fermato il sospetto.

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?L'odiosa truffa del finto carabiniere si è trasformata in una vera e propria rapina nella tarda mattinata dell'11 maggio 2026 a Sassuolo. A finire in manette, bloccato dai militari in pieno centro cittadino al termine di un disperato tentativo di fuga a piedi, è stato un 18enne residente nella. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Villaricca, fuga folle in Audi Q2: 18enne arrestato dai CarabinieriInseguimento tra Villaricca, Giugliano e Qualiano: il giovane tenta la fuga a piedi ma viene bloccato La guida spericolata e l’Alt dei Carabinieri A... Modena, fuga dai carabinieri finisce in tragedia: morta un’anziana di 89 anni, arrestato un ventenne senza patenteUn inseguimento tra carabinieri e un’auto in fuga si è trasformato in tragedia nel pomeriggio a Modena. Temi più discussi: Prima truffa e poi rapina un'anziana, 18enne arrestato dai carabinieri durante la fuga; Foto del citofono e video del portone per segnare le vittime. Sono della Finanza, i suoi gioielli sono rubati, ma era una truffa; Anziani nel mirino dei truffatori a San Donato e San Giuliano; Truffe telefoniche sul proprio territorio, fioccano segnalazioni: Comune avvisa i cittadini. Con arbitri amici ?poi #marotta sempre favori arbitrali da anni ? prima juve e poi inter come dice #SAVIANO finché #marotta sta nel calcio tutti penseranno che i campionati sono #FALSATI rocchi indagato per truffa faceva riunioni a san siro per mandare arbitri x.com Prima chiama l’esperto antifrode. Poi viene chiesto bonifico urgente. Truffa: la banca mette in guardiaGentili clienti, sono aumentati i tentativi di truffa del falso carabiniere. Inizia così una mail che è stata inviata dal Monte dei Paschi per mettere in guardia su uno dei nuovi metodi utilizzati ... lanazione.it Cercava lavoro finisce truffato. Dieci denunceVOGHERA (Pavia) Prima piccoli compensi solo per dei like a foto aziendali, poi l’illusione di guadagni facili con modesti investimenti in criptovalute. E invece gli sono spariti più di 20mila euro ... ilgiorno.it