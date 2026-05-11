Dopo tre giorni di festeggiamenti dedicati a San Nicola, si può parlare di un bilancio complessivamente positivo, con un aumento di visitatori e turisti nelle zone coinvolte. La presenza di numerosi partecipanti ha caratterizzato gli eventi, anche se alcune tradizioni, come la processione a mare e il sorvolo delle frecce tricolori, sono state cancellate. Oggi, la statua del santo si trova nella caserma dei carabinieri, in attesa di ulteriori iniziative.

Il bilancio al termine dei tre giorni di festa in onore di San Nicola è tutto sommato positivo. Nonostante l’annullamento della processione a mare e del sorvolo delle frecce tricolori venerdì scorso a causa del cattivo tempo, e la paura di episodi di violenza che hanno convinto più di una persona a rimanere a casa. A risollevare la situazione è stata la massiccia presenza di turisti italiani e stranieri, che anche per questa edizione della sagra hanno preso parte ad eventi e celebrazioni. I numeri del turismo «Il turismo è in crescita del 22% in questi primi mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2025 – spiega l’assessore allo...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Festa San Nicola, il bilancio è positivo: boom di turisti per il santo patrono. Oggi la statua nella caserma Bergia dei carabinieri

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